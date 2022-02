Demitido? Chico Pinheiro fala demais ao vivo, é chamado na direção da Globo e cana dá veredito

Chico Pinheiro falou mais do que devia e acabou causando mal-estar. Isso porque, o âncora do Bom Dia Brasil deu uma opinião que foi considerada pró Lula. Dessa forma, o clima fechou nos bastidores da Globo.

Tudo começou após Miriam Leitão encerrar a análise sobre como o mercado financeiro se comportaria, com ua possível volta de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República. Dessa forma, o apresentador disse: “É bom mesmo o mercado acreditar na democracia”.

Dessa forma, até Ana Paula Araújo se incomodou. Não pela frase em si e sim, por ter sido interrompida pelo colega. Chico Pinheiro falou a frase sem antes combinar com ela. Sendo assim, ele fugiu totalmente do roteiro e deu o que falar nos bastidores.

Segundo o TV Pop, a colocação inapropriada de Chico Pinheiro deu dor de cabeça aos executivos do canal. Não ´segredo a afinidade do âncora com a esquerda, mas, a TV Globo sempre procura evitar correlação com Lula. Dessa forma, o clima fechou na alta cúpula com a língua solta do apresentador.

GLOBO ADVERTIU CHICO PINHEIRO

Mas, a bronca não ficou apenas no íntimo. Segundo o TV Pop, Chico levou uma chamada do canal, o qual deixou claro que opiniões não são aceitas. Sendo assim, deixaram explícito mais uma vez, que ele deve segurar a língua.

Além disso, não é a primeira vez que eke faz algo do tipo. Em 2018, ele falou de política durante uma cobertura de Carnaval. A TV Globo precisou amenizar a situação para não piorar, já que era ano eleitoral: “O comentário não causou mal-estar algum simplesmente porque Chico Pinheiro não defendeu candidatos. Ele apenas ressaltou que é positivo que os mercados vejam com tranquilidade o processo eleitoral”.