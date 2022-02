Diogo Nogueira comanda baile e fala sobre amor: “já me sinto casado com a Paolla”

Em entrevista exclusiva, sambista fala sobre o primeiro Baile de Carnaval do Clube do Samba no Vivo Rio, neste domingo (27), que estará sob seu comando e do Cordão da Bola Preta, o mais antigo bloco do Rio com 104 anos de fundação e que tem Paolla Oliveira como rainha.

Além disso, Diogo lança o single ‘Deu Samba’, em que dá voz a novos compositores, com letra inspirada em sua história e da atriz Paolla Oliveira, com quem está namorando desde julho do ano passado.

Ele também revela que, além do sucesso ‘Flor de Caña’, prepara outra canção em homenagem à amada. Sobre a realidade da classe artística na realidade que enfrentamos no país ele pontua: É importante dizer que o cantor, o músico, os profissionais da área, não vivem de grama. Precisamos trabalhar”

Lindos e carismáticos, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira formam um dos casais mais apaixonados e admirados do meio artístico. Trocando declarações constantes, os dois vêm desenvolvendo uma parceria que Diogo deseja que seja duradoura.

Já em clima de carnaval – que o casal ama – e prestes a comandar a primeira edição do seu Baile do Clube do Samba em parceria com o Cordão da Bola Preta, e com a participação especialíssima de Paolla Oliveira, rainha do bloco – que tem 104 anos de fundação e é o mais antigo da cidade -, domingo, no Vivo Rio, o sambista fala com exclusividade ao site sobre o momento. Estando tão apaixonado, ficou mais fácil cantar o amor? “Falar de amor quando se ama é sempre maravilhoso. O coração fica aberto. É é muito genuíno, gostoso, leve. É só felicidade. Não sei se ficou mais fácil, mas ficou muito melhor a vida”.

Já são quase oito (intensos) meses juntos, vocês já falam concretamente sobre planos de casamento? “Acho que casamento, como a maioria costuma idealizar. é só um papel, que não me enche os olhos, porque é muito maior que isso. É o encontro de duas almas, que fazem daquilo amor, felicidade. Casamento são as histórias do dia a dia, que são vividas, conversadas. O importante é estar junto. E, neste sentido, já me sinto casado com a Paolla”.

“Na minha relação anterior, tive uma união estável – Diogo foi casado com Milena Nogueira, com quem teve o filho Davi, hoje com 15 anos – também não casei no papel. Acho que casamento não pode ser burocrático. Tem que ser leve e proveitoso. É desejar viver juntos para o resto da vida, assinando papel ou não. Pode ser feito com muita gente junto celebrando ou até em um lugar paradisíaco, a sós. O importante é esse desejo diário de permanecer juntos”.

Baile para recordar

“Minha carne é de carnaval, meu coração é igual”, o trecho da canção dos Novos Baianos bem que poderia traduzir boa parte da alma do carioca, incluindo Diogo. Apesar dos desfiles no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, terem sido adiados para abril, e o carnaval de rua suspenso na cidade por conta da Covid, festas, shows, bailes e eventos privados estão autorizados – desde que respeitando regras sanitárias – e é dentro deste contexto que será realizado o baile comandado pelo sambista e com o Cordão da Bola Preta, que tem Paolla Oliveira como rainha. “Paolla e eu vamos estar fantasiados, como nos carnavais antigos, e terão algumas surpresas para o público. É uma sensação de quase vitória subir ao palco neste momento. Nosso seguimento foi o primeiro a parar e o último a voltar, para evitar as aglomerações, por prudência, claro. Mas ainda sofremos muito com os impactos. É importante dizer que o cantor, o músico, os profissionais da área, não vivem de grama. Precisamos trabalhar”, frisa.

“E desejamos fazer as pessoas felizes, nem que seja um pouco. É um período difícil mundialmente. O carnaval é o único momento no país que temos coletivamente para isso. E o brasileiro tem sofrido bastante, merece”.

O cantor também adianta o que poderá ser visto no palco: “Vamos recordar os sambas, os carnavais fantasiados, a alegria, a leveza deste momento. É uma energia que todo mundo está precisando. O Cordão da Bola Preta é o mais antigo bloco em atividade no Rio e vai ser inesquecível. E também vamos ter outras atrações, como o Marcello Serrado e o Édio Nunes, que vão fazer canções especiais de carnaval com o projeto deles, o ‘Samba de Vinil‘.

Música para o casal

Vivendo uma fase inspirada e apaixonada, o cantor que já fez música para amada, o sucesso ‘Flor de Caña’, em parceria com Rodrigo Leite e Cauique, adianta que tem outra canção quase no ponto para ser lançada. “Está praticamente pronta, fiz com o Moacyr Luz, devemos gravar no segundo semestre”, revela. Além disso, na onda romântica que tem habitado ainda mais seu repertório, Diogo lança esta semana um novo single, ‘Deu Samba‘, com letra inspirada em seu encontro com a musa.

“Vi essa música através do Instagram, porque as pessoas que se relacionam com os compositores Rennan Fiori e Berg Vicente, me marcaram. Era uma quantidade muito grande de marcações e fiquei curioso. Ouvi e gostei muito da canção. Nela tem uma homenagem para a Paolla e eu, para o casal. Mostrei primeiro para ela, que imediatamente começou a dançar, balançar os ombrinhos (risos), aí pensei: isso é bom mesmo. Meus produtores Rafael dos Anjos e Alessandro Cardozo bateram o martelo, e, logo depois, gravamos. Desde que comecei, venho buscando gravar músicas de novos compositores, convido para shows, para eventos do Clube do Samba. Isso traz continuidade”, revela.