Em reunião, Damares recusa a Bolsonaro oferta para ser candidata em SP

Segundo auxiliares presidenciais, a ministra comunicou a recusa durante uma reunião com o presidente no final da tarde da última sexta-feira (11/2), no Palácio do Planalto.

A oferta de Bolsonaro foi para que Damares fosse candidata ao Senado na chapa do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que deve disputar o governo paulista este ano. Interlocutores da ministra dizem que ela ainda não decidiu se disputará as eleições deste ano nem por qual estado. Além de São Paulo, ela recebeu convites para ser candidata por Espírito Santo, Pará, Amapá e Roraima. Como a coluna já noticiou, embora publicamente venha alimentando especulações de que poderá ser candidata ao Senado, Damares já reforçou a aliados que não pretende disputar as eleições deste ano.