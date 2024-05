Conheça Luiz Thaumaturgo, influencer acreano que atingiu mais de 13 milhões de curtidas no TikTok

O produtor de conteúdo Luiz Thaumaturgo, conhecido nas redes sociais como Eoacre, tem ganhado destaque na internet gravando vídeos curtos mostrando suas habilidades no futebol, ao mesmo tempo que faz esquetes bem humoradas envolvendo o mundo dos “boleiros”.

Atualmente, o jovem acumula mais de um milhão de seguidores, somando os números das redes sociais, sendo a maior delas o TikTok, onde conta com quase 500 mil, onde conta com várias publicações que ultrapassam a casa dos milhões de visualizações.

O acreano mora em Minas Gerais, e é torcedor do Cabuloso, fazendo parte do lado azul do estado, dedicando seu apoio ao Cruzeiro.

Através do reconhecimento obtido através do trabalho nas redes sociais, o garoto já realizou um de seus sonhos, que foi conhecer o YouTuber Julio Cocielo, que foi uma de suas inspirações para começar a produzir seus próprios vídeos, momento este que foi eternizado na pele do acreano, através de uma tatuagem.

Assista aos vídeos: