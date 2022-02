Em solo senamadureirense, dupla Gino e Geno deixa recado antes do show deste sábado

A dupla sertaneja Gino e Geno, que faz um show na noite deste sábado (5) na 1ª edição do Rodeio Indoor, que acontece nos dias 3 a 6 de fevereiro, já se encontram em solo acreano e grava recado para os fãs no Rancho V5, em Sena Madureira, município em que o evento acontece.

Em um vídeo em que os cantores aparecem com a equipe, a dupla canta e Geno diz “aqui tem café no bule, tem outras coisas também, cachaça…”, enquanto as pessoas ao redor dão risadas.

O evento acontece no Rancho da Marca V5, localizado na Estrada Mário Lobão, contará com competições e apresentações musicais de bandas locais, além do esperado show da dupla nacional Gino e Geno. O ingresso para o show de Gino e Geno está custando R$ 50 (individual) e pode ser adquirido na loja V5 ou pelos contatos telefônicos destacados no banner.