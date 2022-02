Empresário e seringalista ‘Duda’ luta pela vida após infecção por Covid-19; informação de óbito é falsa

O empresário acreano Duarte José do Couto, o “Duda”, 71 anos, está em verdadeira batalha pela vida. Acreano de Tarauacá e que foi candidato a governador do Acre nos anos de 1990, Duda está internado no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, faz pelo menos três meses. Ele contraiu Covid-19 e, a partir daí, sugiram outras doenças que o levaram à atual situação de quase-morte.

Duda se destacou por sua atuação como empresário e, nas eleições ao Governo na década de 90, apoiou a candidatura presidência de outro acreano, o cientista Enéas Carneiro, pelo extinto Prona. Ao ContilNet, a família lamentou informações que circulam na web sobre sua possível morte – o que não é verdade.

“O que machuca a gente é que o Duda sempre foi uma pessoa boa, que sempre ajudou a quem precisava e é uma maldade essas aves de mau agouro, neste momento de dor para a família, ficarem torcendo para que ele morra”, disse uma parente do empresário. “Nós estamos sofrendo muito, mas, mesmo assim, torcemos para que o autor dessas maldades e das mentiras não passe, jamais, pelo que estamos passando”, acrescentou.