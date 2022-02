Durante a manhã da última quinta-feira (24), uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) prestou apoio à equipe do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) na retirada de uma árvore de grande porte presa no flutuante de captação de água bruta.

A árvore presa no flutuante impedia o fornecimento de água para o município de Feijó, mas horas após o início da retirada, as equipes conseguiram desobstruir o flutuante.