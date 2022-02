Esposa de William Bonner termina relacionamento e desabafa sobre o que passa em casa: “Todos os dias”

Natasha Dantas não é de se envolver em polêmicas e por ser muito reservada, muitas pessoas nem imaginam que ela é esposa de William Bonner, que também por ser jornalista e seguir as diretrizes da Globo, prefere se manter afastado dos holofotes.

Porém, com os seus seguidores no Instagram é diferente, que não são muitos, mas suficientes para que a esposa do principal âncora de telejornal da Globo se sinta confortável em expor sua rotina e detalhes da sua vida. Casada com William Bonner desde 2018, Natasha Dantas gosta de fazer publicações sobre os seus animaizinhos de estimação.

Apesar de morar em uma luxuosa cobertura, Natasha Dantas possui três cachorrinhos e que pelas suas publicações, costumam dar bastante trabalho para o casal. A fisioterapeuta dividiu com os seus seguidores recentemente uma imagem ao lado dos bichinhos compartilhada pela ferramenta Stories do Instagram.

“Eles são fofos nas fotos, mas ao vivo… Todos os dias”, disparou a esposa de William Bonner, sobre os latidos dos três cachorrinhos, que são considerados como filhos do casal. O chefão e âncora do Jornal Nacional (Globo), possui os trigêmeos Vinícius Bonner, Laura Bonner e Beatriz Bonner do seu relacionamento anterior com Fátima Bernardes.

TÉRMINO DE RELACIONAMENTO

Natasha Dantas revelou uma curiosidade recentemente sobre um antigo relacionamento e o que chamou atenção foi pelo motivo do término. A esposa de Bonner se irritava com o barulho do chinelo do antigo namorado.

A revelação foi feita por causa de um meme que ela compartilhou na ferramenta Stories do seu Instagram, onde conta sobre o que as pessoas se estressam facilmente. “Já contei que terminei um namoro por causa disso? aff!”, confessou a fisioterapeuta.