Ex de Luciano Camargo detona o cantor “Casou 4 vezes e não saiu do armário”

A missionária Cleo Loyola, voltou a atacar Luciano Camargo esta semana durante uma live que promoveu em seu Instagram. Durante a conversa, ela que é mãe do primeiro filho do cantor voltou a insinuar que o irmão de Zezé Di Camargo é Gay. “Casou 4 vezes não saiu do armário ainda né porque é amargurado e cheio de ódio” declarou durante a transmissão.

Em 2015 a missionária chegou a afirmar que o cantor mantinha relacionamento com homens enquanto eles eram casados.

Para colocar mais lenha na fogueira, a ex-mulher do cantor voltou a afirmar nas redes sociais que Luciano Camargo é gay. “Quando ele era casado comigo, tinha casos com vários homens. Goiânia inteira sabia disso.” Postou Cléo.

A ex-mulher do cantor chegou a afirmar nas redes sociais que Luciano havia se relacionado com travestis enquanto ainda era casado com ela “Olha A verdade aí gente sempre teve casos com travestis! Gays, bom resumindo essa é verdadeira face de Luciano Camargo” Postou Cléo.

Não é a primeira vez que a ex-mulher de Luciano Camargo faz estas acusações, em 2005 logo após o lançamento do filme “2 Filhos de Francisco” ela foi a TV acusar o seu ex-marido de traição com outro homem.

