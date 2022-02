Filha de Jorge Viana, influencer Kalu Viana curte férias com o marido na Europa; veja cliques

Férias na Europa

A influenciadora digital Kalu Viana curtiu férias com o marido, o nutricionista Eduardo Andrade, em Portugal, no mês de janeiro. Aproveitaram para verem a neve, na estação de esqui de Puerto de Navacerrada, na Espanha.

Modelo acreana aniversaria em Miami

Residindo atualmente nos Estados Unidos, onde atua como modelo, a acreana Maria Katarina trocou de idade no dia 13 e postou algumas fotos no seu Instagram, celebrando a data em Miami. Ela iniciou na carreira de modelo ainda na adolescência, na sua agência mãe 40 graus, que é comandada por Serginho Matos, no Rio de Janeiro.

Aniversário de Tião Viana

Parabéns ao aniversariante ilustre do dia 9 de fevereiro, o médico infectologista Tião Viana, que já foi Senador da República e Governador do Estado do Acre. Na foto, ele ensinando xadrez ao neto Davi.

B-Day de Marlúcia

Aquariana como o seu marido, Tião Viana, a arquiteta Marlúcia Cândida celebrou mais um ano de vida no dia 28 de janeiro e recebeu uma linda homenagem dele no Instagram.

Um ano no ar

No dia 8 de fevereiro, os jornalistas Brenna Amâncio e Tiago Martinello celebraram com a equipe da Rádio Gazeta Líder FM um ano do programa Jornal Gazeta 93. Mais e mais sucesso para a dupla!

Dias de celebrações

A jornalista Maíra Martinello e seus filhos Marcellinho e Amanda passaram alguns dias de férias em Vitória-ES, com a sua mãe Teresinha Mansur e sua irmã Sara Martinello, no mês de janeiro. No dia 11 celebraram o aniversário da matriarca da família, com muita alegria. Ela merece!

Férias em família

O querido casal Bia Saldanha e Marcelo Pedrafita recebeu, em janeiro, a visita do filho João Manuel, que mora no Rio de Janeiro. E o txai Terry Aquino, grande amigo da família, também recebeu a visita da filha Isabel Aquino, que reside em Brasília-DF.

Mais um ano de vida

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o modelo, ex Mister Acre e acadêmico de Medicina Wendeson Alves, que comemorou sua idade nova no dia 12 de fevereiro, em Foz do Iguaçu-PR, onde reside atualmente.

60tinha

No dia 18 de janeiro, a querida Sônia Cavalcante festejou seus 60 anos de idade, com um lindo jantar para familiares e amigos. Vale dizer que ela está muito bem, plena, a cada dia mais jovem. Durante a festa, ela recebeu homenagens de seus familiares, merecidamente. Na foto, a aniversariante com o esposo Pedro Maciel e a amiga Jackie Pinheiro.

O baby chá de Martim

O músico Diogo Soares e a artista Sacha Alencar realizaram uma “chárreata” no dia 12 de fevereiro para celebrarem a chegada de Martim, seu filho que está previsto para nascer em abril. A festa, uma adaptação das celebrações presenciais, para preservar a mamãe e familiares, durante a pandemia, foi um sucesso. Felicidades para a família!

Coleção com 60% de descontos

A nova coleção de verão da Ótica Moderna chega com 60% de descontos, mas apenas durante o mês de fevereiro. Aproveita! Na foto de Yago Aiache, os modelos convidados Jackie Pinheiro e Simon Araújo. A loja fica localizada na rua Epaminondas Jácome, 3.168, no centro da cidade. O telefone é (68) 99979-3535 e 3223-0093. Para saber das novidades siga o Instagram @oticamodernaa.

Cheia de vida

Linda e talentosa, a artista, poeta e publicitária Thainá Mathias comemorou com um grupo de amigos e familiares os seus 34 anos de idade, no dia 31 de janeiro. A cada dia mais bela e feliz, ela está em grande fase profissional e pessoal.

Parabéns, Txai!

Thiago Yawanawá, ativista ambiental da etnia Yawanawá, celebrou mais um aniversário no dia 30 de janeiro, em São Paulo-SP, onde reside atualmente. O belo registro foi feito em outubro, na Aldeia Yura Xina Yawanawá.

Resenha

O fotógrafo e colunista James Pequeno celebrando a vida com a amiga Melissa Gomes, na festa no seu aniversário, ocorrida no dia 26 de janeiro, ocorrida no camarote novo do Bar Barto, para um grupo seleto de amigos.

Chuva de bênçãos

A decoradora Socorro Macowski celebrou a nova idade no domingo, 13, em família, no Paraná, agradecendo ao Universo pelas bênçãos alcançadas, especialmente nesse momento em que se recupera de uma cirurgia para correção de uma fratura no tornozelo. Ela se recupera bem, sob os cuidados das filhas e netos.

O ‘até breve’ do Beto

Na animada despedida do Alberto Lima, o Beto, ocorrida dia 6 de fevereiro, no Seringal Bier, seus amigos João Luiz Carvalho, Filipe Neo, Christian Fontenele, Ary Barros, Luã Braga, Jackie e Luíza Pinheiro. Ele já está residindo em São Paulo com a mãe Gorethe Castro e a irmã Isadora, onde começou a cursar Publicidade e Propaganda na ESPM, a partir do dia 14 de fevereiro.

Férias merecidas

Todo mundo de olho no Instagram do influenciador digital Andrey Maia, que está curtindo férias com a família no Sul país e está postando todos os programinhas, Na foto, tudo azul pra ele em Balneário Camboriú!

Universo 68

Adorei conhecer a loja colaborativa Universo 68, comandada por Ingrid Barbosa e Raryka Souza. Eu e Luíza fomos convidadas no dia 5 de fevereiro pela chef Melissa Braga – dos Brigadeiros Melissa Braga -, para uma degustação de chocolates finos e brigadeiros no local, em que ela também integra o coletivo. A loja fica localizada na galeria em frente ao Horto Florestal.

Salve, Salvador!

O professor e artista Clebison André esteve de férias em Salvador-BA, onde ofereceu rosas para Iemanjá no dia 2 de fevereiro. É uma tradição na Bahia e o registro ficou belíssimo.

Encontro

A odontóloga Milena Bentes, que atualmente reside em Mâncio Lima, e está fazendo uma especialização em Ortodontia, em Rio Branco, aproveitou sua recente passagem pela cidade para rever as amigas Ana Isabel, Jackie, Andréa Nobre e Nicole Alves, no dia 21 de janeiro. O programinha foi na Vila Rio!

Iluminação empresarial e residencial na Iluminare

Que tal aproveitar esse início de ano para incrementar a iluminação da sua residência, com preços especiais. Com muitas opções para iluminação residencial e comercial, a empresa Iluminare oferece produtos inovadores e de excelência, com design exclusivo, como luminárias, abajures, arandelas, lustres, pendentes, spots, trilhos, entre outros. E o melhor é que a loja está em promoção de carnaval, com todos os produtos 20% off. Aproveita os descontos!! A equipe da loja está a postos aguardando você! O empreendimento está instalado na rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e rádio Líder Gazeta FM. Informações: (68) 9238-0830.

Bodas de Auricélio e Zayra

Parabéns ao casal Auricélio Guedes e Zayra Ayache, que recentemente celebrou 27 anos de união com um jantar para familiares e amigos. A foto é de Luiz Theodoro.

Testosterona 100% natural

Está querendo aumentar a massa muscular e otimizar o seu treino? Confere essa dica da Farmácia Vitória Régia: Testofen® é um ativo 100% natural, extraído da semente do Feno Grego, que ajuda a impulsionar os níveis de testosterona, aumenta a massa muscular magra, aumenta a libido e melhora a potência e a força. E o melhor é que Testofen é 100% natural! Acesse a página no Instagram @farmacia_vitoriaregia. Informações pelo telefone (68) 99943-3634 ou 3224-2850

Floratta Blue, clássico e queridinho da perfumaria do Boticário, ganha versão ainda mais marcante e envolvente

Floratta, maior marca de perfumaria feminina do Brasil, é conhecida por suas fragrâncias florais, marca registrada de seu universo olfativo. Floratta Blue, seu item mais queridinho e best-seller, acaba de ganhar uma releitura com o novo Floratta My Blue, uma fragrância ainda mais envolvente e marcante, ideal para quem quer reinventar o romance.

Criado pelo perfumista Dominique Ropion, responsável por grandes sucessos do mundo da perfumaria, o lançamento Floratta My Blue se destaca pela saída fresca, um corpo floral e um fundo amadeirado, mas com nuances diferentes. O frescor inicial da fragrância de My Blue é frutal, leve e aquoso, evoluindo para uma fragrância floral aveludada e extremamente sofisticada graças à presença da íris. Seu fundo é ainda mais envolvente e marcante do que o Blue, pelo novo blend de musks associado ao protagonismo de madeiras nobres, como o sândalo. O lançamento Floratta My Blue chega com 20% de desconto, até dia 6 de março.