Filho é suspeito de atear fogo na casa do próprio pai, em Sena: “Só Deus pode resolver”

Uma residência localizada no Projeto Providência Capital, Colônia Dois Irmãos, no Rio Macauã, em Sena Madureira, foi totalmente consumida pelo fogo nesta semana. Há indicativo de que o incêndio foi criminoso e o suspeito pelo ato é o filho do dono da casa.

Conforme informações, o trabalhador rural conhecido como Joaquim (proprietário), tinha se deslocado para a zona urbana na intenção de resolver algumas situações e a casa ficou sem ninguém. Ao retornar, se deparou com o fogo.

De acordo com Joaquim, não restou absolutamente nada dentro da casa. “Perdemos tudo nesse incêndio: cama, colchões, um fogão que comprei por 1.700 reais, máquina de lavar, motosserra, rifle, televisão, roupas, documentos pessoais, dentre outros. O suspeito é um filho meu. É isso que me dói. Só Deus pode resolver”, comentou.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.