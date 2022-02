Gil do Vigor ousa e surge sem roupa nas redes sociais

Gil do Vigor causou um verdadeiro burburinho em suas redes sociais. O ex-BBB compartilhou uma foto no perfil do Twitter em que aparece completamente pelado, cobrindo as partes íntimas com uma única peça de roupa.

Na legenda da publicação, o influenciador digital revelou: “E aí, gostaram dessa foto vigorosos e vigorentos??? Eu amei a cara de sou safado mesmo!”. Os internautas deram suas opiniões sobre o clique.

Gil provando mais uma vez que é a melhor pessoa neste mundo”, afirmou um. “Aaai que cachorrada“, brincou outra, se referindo ao bordão do economista no BBB 2021.

Gil do Vigor renova contrato com a Globo

Gil está só felicidade. O ex-BBB renovou seu contrato com a Globo e tratou de celebrar a novidade em suas redes sociais. No perfil do Instagram, o economista postou uma foto segurando seu crachá de funcionário da emissora e escreveu:

“A renovação veio aí, Brasil!! Tudo que tenho vivido tem ampliado meus horizontes e estou muito grato por estar no meio de pessoas tão incríveis e talentosas e poder, de alguma forma, contribuir com meu conhecimento. Ainda tenho muitos planos pela frente aqui no Brasil e também nos states com meu PhD”.

“Mas, nesse momento, estou olhando pra dentro de mim, assim como aconselho a todos fazerem. Se respeitarem. Agora eu escolhi me dar as férias que nunca tive. Escolhi ficar este semestre no Brasil, finalizar meus trabalhos, e então, voltar para meu PhD no próximo semestre, sabendo que finalmente poderei me dedicar integralmente aos meus estudos“, completou.

O influenciador digital ainda disse: “Jamais cogitaria desistir de um dos maiores sonhos da minha vida, pois foi através da educação que a minha vida se transformou. Onde quer que esta informação tenha corrido não é verdade e mentiras podem destruir e machucar“.

“A educação é o que transforma o mundo, abre diálogos, muda posturas e transforma vidas. Eu sigo defendendo a educação, ontem, hoje e sempre! Vigorem”, finalizou.

‘Imitações’

Gil do Vigor decidiu abrir o jogo sobre os comentários nas redes sociais de que Vyni, do BBB 2022, tenta imitá-lo na casa. No Mais Você, o economista defendeu o brother e disse que ele tem a sua característica pessoal.

O doutorando ainda ressaltou que o brother sentou na cadeira da sala, posição que Gil ocupava, por necessidade.

“Nem sempre é [ruim imitar], às vezes você admira [alguém] e faz os gestos. Não é o meu caso: ele não me seguia, acho que não se espelhava [em mim]. Acho que o jeito é dele mesmo. Cheguei de outro jeito”, comentou o ex-BBB.

Gil do Vigor ainda ressaltou: “Esse jeito alegre é mais da região nossa do Nordeste, característica, do que da personalidade. Não consigo ver muita coisa parecida não. Ele tem o jeito dele e a animação que o povo está relacionando”.

“Na minha edição, na hora de se apresentar eu e o Caio bateu boca. Na hora de se apresentar, acho que não mostraram. Quem tava lá dentro foi tenso, era um grupo muito intenso, como se estivéssemos pelado, aquela cachorrada toda. Esse ano, virou até meme, que essa hora já tava acontecendo algo”, brincou.