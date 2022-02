Gilberto Barros é condenado e obrigado a pagar multa por homofobia

Gilberto Barros está no meio de uma grande polêmica. O apresentador foi condenado por homofobia e multado pela Secretaria da Justiça e da Cidadania do estado de São Paulo no valor de R$ 32 mil. O motivo? Comentários feitos por ele em um programa no seu canal no YouTube.

No programa, o famoso chegou a fazer comentários homofóbicos e incitar violência contra a população LGBTQIA+. Em um dos momentos, Gilberto Barros declarou:

Você lembra a hora que eu acordava para trabalhar na Rádio Globo, quando cheguei a São Paulo, em 1984? Tinha que acordar às 2h30 e ainda presenciar, no lugar onde guardava o carro, beijo de língua de dois bigodes. Porque tinha uma boate gay lá na frente”.

“Não tenho nada contra, mas eu também vomito. Sou gente, gente. Naquela época ainda, imagina chegando do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente faz, apanha os dois, mas faz”, comentou o apresentador.

A denúncia foi apresentada por William de Lucca, segundo informações do G1. O processo foi instaurado baseado na Lei Estadual 10.948/2001, que prevê punição a “toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero”, praticadas por pessoas físicas e jurídicas.

O que diz a defesa de Gilberto Barros?

Na Justiça, os advogados de Barros chegaram a argumentar que ele convive “diariamente” e tem “laços de amizade com pessoas das mais diversas orientações sexuais”.