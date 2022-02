Gladson volta a prometer aumento a servidores e alfineta gestões passadas: “Não vou recuar e nem temer”

O Governador Gladson Cameli voltou a falar na manhã desta sexta-feira (18) sobre o aumento prometido aos servidores públicos. Ele destacou que o reajuste vai sair, mas com o devido cuidado.

“Eu não vou resolver e não disse que iria em 4 anos, pois ninguém me disse que enfrentaríamos uma pandemia. Fiz tudo que estava ao alcance, mas está na hora dos brasileiros e acreanos decidirem o que querem. Eu não vou recuar e nem temer, muito menos para cara feia, mas se quiser falar, pode falar, essas costas aqui são iguais massa de bolo, quanto mais bate, melhor fica. Já estou calejado”, disse.

“Está na hora de vocês verem se quem faz barulho está mesmo preocupado com vocês ou fazem isso porque é ano de eleição”, disse.

Ele ainda alfinetou os governos passados que, segundo ele, atrasavam o pagamento do salário de servidores – tornando-os desprestigiados com contas acumuladas. “Procurem ver se o salário não está na conta adiantado. Eu não posso colocar em risco o orçamento do Estado, como foi feito há uns anos. Depois a conta chegou”.

O chefe do executivo voltou a garantir: “Acalmem-se, relaxem, pois quando eu tiver garantia de que não vou prejudicar o pagamento de ninguém, anunciarei o aumento”.

Ele falou ainda da sua vontade de ver o financeiro do servidor melhorar: “Acontece confusão para desestabilizar, ninguém quer saber se vai atrasar. Eu não sou contra servidor, pelo contrário, só vou sossegar quando eu ver um servidor que ganha R$ 800,00 ganhar o dobro, mas tenho uma lei a cumprir. Não vou ser irresponsável. Mas vamos para a mesa, sentar, sou um governador que dialoga”, finalizou.