Integrante de organização criminosa no AC é preso por agentes da Policia Civil

Um homem de 39 anos, identificado por O.D.C, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (24) por agentes da Polícia Civil do Estado do Acre. A investigação, que culminou na prisão do suspeito, concluiu que ele integra organização criminosa.

O processo investigativo foi feito pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), que cumpriu mandado de busca e a apreensão e logrou êxito na prisão do faccionado. Os agentes concluíram que O.D.C era liderança no bairro Cabreúva, em Rio Branco, e que causava medo na população local.

Além disto, segundo informações da Polícia Civil, ele sofreu tentativa de homicídio em sua forma em 2021, e em 2019 chegou a ameaçar a magistrada que conduzia a audiência de custódia a época, quando foi preso por praticar um delito.

Na ocasião, o delegado Felipe Martins elogiou o trabalho da Draco que trabalhou na identificação das lideranças da organização criminosa, visando efetuar a prisão destes e colocá-los à disposição da justiça.

“A população pode ter certeza que a Polícia Civil, através da Draco e demais unidades policiais, está trabalhando firmemente para retirar estas pessoas que insistem em andar à margem da lei do convívio das demais pessoas de bem”, finalizou.

Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil do Acre.