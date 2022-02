Menina que nasceu na calçada da maternidade permanece em educandário; instituição pede doações

A criança que nasceu na calçada próxima à Maternidade Bárbara Heliodora, em 24 de janeiro de 2022, foi abrigada no Educandário Santa Margarida por decisão da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco e permanece na instituição. De acordo com o administrativo, Vitória, como foi registrada, está bem.

Mantendo crianças acima da capacidade máxima, o Educandário Santa Margarida pede doações de produtos de higiene, limpeza e alguns alimentos, como leite, leite em pó, bolacha, café, batata e cenoura. A instituição tem capacidade para cuidar de 30 crianças, mas hoje conta com 48.

Além de alimentos, o Educandário também precisa de doações de fralda para bebês, de todos os tamanhos, fraldas geriátricas P e M, pomada para assadura, lenço umedecido, lavanda, sabonete líquido, shampoo e condicionador. Para limpeza, água sanitária.

As doações devem ser entregues no Educandário Santa Margarida, localizado na rua Rio Grande do Sul, s/n, bairro Preventório, em Rio Branco. Contudo, caso o doador não tenha condições de fazer a entrega, deve entrar em contato com o Educandário para combinar a entrega.