Messi perde pênalti, mas Mbappé decide, e PSG vence o Real Madrid pela Champions

Resumão

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, terá que abrir mais a carteira se quiser contar com Mbappé na próxima temporada. O atacante francês brilhou no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, ao garantir a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real por 1 a 0, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes. O gol de Mbappé saiu após passe de calcanhar de Neymar, que voltou a jogar após 78 dias.