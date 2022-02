Morre Jorge das Flores, empresário que foi baleado em assalto na própria loja em Rio Branco

O empresário Jorge de Souza Batista, de 65 anos, conhecido como “Jorge das Flores”, que foi ferido com dois tiros após reagir a um assalto dentro da própria loja no início da tarde deste sábado (5), morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jorge das Flores estava dentro da loja que fica localizada rua Alvorada, no bairro Bosque, quando o assaltante Juliano Salvador Leitão, 27 anos, e um comparsa não identificado chegaram no local em uma motocicleta. Juliano entrou na loja e anunciou o assalto, mas Jorge jogou a própria carteira no chão e colocou a mão na cintura, como se estivesse armado.

O bandido, então, disparou várias vezes contra Jorge das Flores, que foi atingido com dois tiros no peito. O comparsa de Juliano aguardava na motocicleta na parte de fora da empresa, mas acabou se assustando quando ouviu os tiros e fugiu do local.

Após realizar os disparos, Juliano saiu correndo com a arma em punho em direção a Avenida Getúlio Vargas e foi detido no momento que tentava subir em uma motocicleta de um mototáxi. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.

Os filhos de Jorge das Flores presenciaram o pai ser ferido a tiros e colocaram ele dentro de um veículo e encaminharam o empresário ao Pronto Socorro de Rio Branco, que fica perto da loja.

O estado de saúde de Jorge era gravíssimo, mas ele ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico. Após os procedimentos, Jorge foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde horas depois não resistiu aos ferimentos e morreu de uma parada cardíaca.

A equipe tentou por 40 minutos fazer a reanimação, mas não tiveram sucesso e atestaram a morte do empresário ainda na tarde deste sábado.

Na Defla, o criminoso Juliano disse à polícia que recebeu uma informação que o empresário Jorge das Flores estava com uma grande quantia em dinheiro dentro do próprio veículo, por isso ele e o comparsa resolveram realizar o assalto.

O caso continua sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Carioca que morava há 30 anos no Acre

Jorge das Flores é natural do Rio de Janeiro e morava no estado do Acre há mais de 30 anos. Em janeiro deste ano, ele visitou a própria família no Rio de Janeiro, após mais de 10 anos sem ver os familiares.

Tudo foi documentado em uma postagem no próprio perfil oficial da loja de Jorge, com a frase “O grande encontro”, quando Jorge é recebido por um familiar.

Ainda não há informações se o corpo de Jorge será levado ao Rio de Janeiro para ser enterrado em sua terra natal.