Empresário Jorge das Flores é baleado na frente dos filhos após reagir a assalto em sua loja na capital

O empresário Jorge de Souza Batista, 65 anos, conhecido como “Jorge das Flores”, foi ferido com dois tiros após reagir um assalto dentro da própria loja, no início da tarde deste sábado (5). A tentativa de assalto aconteceu na rua Alvorada, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jorge da Flores estava dentro da sua loja que leva o mesmo nome, quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. O bandido que estava na garupa desceu e de posse de uma arma de fogo entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto.

Após render todos os clientes e funcionários, o bandido se aproximou da vítima, que jogou a própria carteira no chão e colocou a mão na cintura como estivesse armado, mas nesse momento, o assaltante identificado como Juliano Salvador Leitão, 27 anos, disparou várias vezes contra Jorge das Flores, que foi atingido com dois tiros no peito. O comparsa de Juliano, que ainda não identificado e que aguardava na motocicleta na parte de fora da empresa, acabou se assustando quando ouviu os tiros e fugiu do local.

Após realizar os disparos, Juliano saiu correndo com a arma em punho em direção a Avenida Getúlio Vargas e acabou sendo detido no momento que tentava subir em um motocicleta de um mototaxi, e acabou recebendo voz de prisão. Ele foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.

Os filhos de Jorge das Flores que presenciaram o pai ser ferido a tiros colocaram ele dentro de um veículo e encaminharam o empresário ao pronto-socorro de Rio Branco, que fica perto da loja. O estado de saúde de Jorge é gravíssimo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não chegou a ser acionado.

Na Defla, o criminoso Juliano disse para a polícia que recebeu uma informação que o empresário Jorge das Flores estava com uma grande quantia em dinheiro dentro do próprio veículo, por isso ele e o comparsa resolveram realizar o assalto.

O caso agora está sendo investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).