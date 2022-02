Mostrou tudo: Luísa Sonza tira a calcinha no palco; veja vídeo

[Pelada, pelada, com a mão no bolso!] Desculpa, Roger, mas parafraseamos o sucesso do Ultraje a Rigor para falar da Luísa Sonza, que surgiu quase como veio ao mundo durante uma apresentação da música “Café da Manhã”, em parceria com Ludmila, no final de semana.

“Depois que começar não para”, pediu a cantora, bastante à vontade no palco. Com uma langareie provocante passando de lá pra cá e daqui pra lá, Luísa mostrou que é muito mais emocionante que a montanha-russa do parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP), onde aconteceu o show.

Claro que o queixo dos seguidores caiu. E como Luísa jamais passa despercebida, o desempenho dividiu opiniões no Instagram entre aqueles que amaram e os que consideraram apelativo demais. Fato é que ela chegou, chegando e esse café da manhã se tornou em verdeiro prato cheio para a internet.