No AC, Marcelo Bimbi faz ensaio exclusivo para Ótica Moderna; Luiz Theodoro conta tudo!

O poder da oratória

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, instaurou na segunda-feira, 14, uma investigação acerca de um caso veiculado na imprensa local, a respeito de um líder religioso que, possivelmente, orientou seus fiéis a não se vacinarem contra a Covid-19. As três vítimas citadas na matéria encontram-se, inclusive, em estado grave de saúde no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), referência em atendimento para a Covid-19, em Rio Branco. A notícia sobre o caso circulou nas redes sociais e na imprensa no último fim de semana. Com isso, o promotor de Justiça Ocimar Sales Júnior vai solicitar realização de diligências, com a máxima urgência, para identificação das três vítimas referidas nas matérias veiculadas.

O poder do voto feminino

As mulheres representam 52% do colégio eleitoral e podem decidir o pleito. Algumas delas estarão nas urnas eletrônicas com chances de serem eleitas vice-presidente ou presidente. As senadoras Simone Tebet e Eliziane Gama são as que estão mais perto de integrarem chapas que almejem o poder no pleito de outubro. Simone é candidata a presidente pelo MDB e pode também ser vice de Doria, a depender do entendimento entre o PSDB e o seu partido. Eliziane também está cotada como vice do governador de São Paulo caso os tucanos fechem a composição de uma federação com seu partido (Cidadania).

Deputada federal

A ex-ministra do meio ambiente Marina Silva será candidata a deputada federal nas próximas eleições. Ciro Gomes (PDT) até gostaria que Marina Silva fosse sua vice, mas ela prefere disputar as eleições como candidata à Câmara dos Deputados.

O candidato

O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acaba de se desfiliar do PSB, partido pelo qual quase foi candidato a presidente em 2018. Agora, diz que pretende se reunir com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, pensando em disputar o Planalto. Acha que a eleição não está decidida e entende ter chances.

Segurem o bolso!

Um alerta para os que acham que a alta de preços está insuportável: a situação vai piorar em abril e maio. Quem diz isso é o próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, um dos mais sóbrios economistas da equipe econômica. Ele explica que as projeções indicavam que o ápice inflacionário aconteceria em dezembro do ano passado ou janeiro deste ano (em 2021, a inflação foi 10,38%), mas o pico agora acontecerá dentro de dois meses. Segundo Neto, tudo por causa do aumento do petróleo e da alta dos alimentos em razão da quebra das safras agrícolas (seca no Sul e chuvas no Centro-Oeste). O medo do governo é que o processo inflacionário vá até as eleições.

Tiro contra!

A imunização contra a Covid, afinal, será um dos temas da corrida presidencial. O próprio filho do presidente, Flávio, admitiu que o fato de seu pai ser contra a vacina está prejudicando seu desempenho nas pesquisas.

A verdade em preto e branco

Poucos brasileiros na história provocam um impacto cultural e social tão grande no mundo como o fotógrafo Sebastião Salgado, 78 anos, fotógrafo radicado em Paris e nascido em Aimorés (MG). Suas belas e poéticas imagens em preto e branco não ficam restritas aos acervos dos museus mais importantes do planeta, mas ganham vida em fóruns internacionais onde se discutem o drama dos refugiados e a preservação do meio ambiente. Sua exposição sobre a Amazônia alerta o mundo sobre a destruição do maior bioma brasileiro.

Vem água por ai!

A meteorologia prevê muitas chuvas nas cabeceiras dos rios acreanos e uma possível cheia repentina do Rio Acre que pode causar alagação na capital. A defesa civil já traça suas estratégias par a tender a população.