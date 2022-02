Pai de Luísa Sonza defende a cantora após críticas da mãe de Whindersson Nunes

Desde a última quarta-feira (23), está dando o que falar a polêmica entre a mãe de Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, e as ex-parceiras do humorista, Luísa Sonza e Maria Lina. Após as falas da matriarca do famoso, Cesar Luiz Sonsa, pai de Luísa, defendeu a cantora em um desabafo postado nas redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram, Cesar lamentou a situação. “Infelizmente estou de volta para falar de um assunto que para nós já tinha sido encerrado, assunto que não se tocava mais e veio a tona com um comentário que a mãe do Whindersson fez em uma entrevista”, começou ele, que continuou:

“Eu fico triste porque era um momento totalmente desnecessário pelo fato de que o Whindersson reconstituiu a vida dele com outra pessoa, teve filho e parece que isso não teve importância”.

“Me coloco no lugar na esposa dele, a última mulher que o Whindersson teve. Me coloco no lugar dela ouvindo e vendo esse tipo de comentário”, continuou o pai de Luísa.

Pai de Luísa Sonza critica a mãe de Whindersson Nunes

Em seguida, Cesar fez duras críticas ao comentário feito por Valdenice, mãe do ex de sua filha. “Uma atitude totalmente desnecessária falando da minha vida pessoal, falando de comentários interpretados de uma forma totalmente diferente”, desabafou ele, seguindo:

“Infelizmente quando os pais começam a se meter em coisas dos filhos dessa forma não leva a nada, só pode prejudicar. A Luísa sempre foi uma pessoa que me segurou para não falar, eu louco pra falar”.

“Porque a gente ficou 2 anos ouvindo tanta coisa que a gente não merecia, que a Luísa não merecia. E a gente ficou quieto. A Luísa insistia: ‘pai não fala, não fala’. E parece que a coisa não para”, disparou.

Indignado com a situação, o pai de Sonza defendeu sua família e continuou com o desabafo: “Nós somos pessoas que com certeza só queremos o bem de todo mundo. E quem conhece a gente sabe, então a gente não precisa estar falando direto sobre isso”.

“Mas infelizmente um comentário totalmente infundado. Eu acho que não é maldade o que houve, acho que foi falta de esclarecimento na forma de colocar as coisas. É uma pena realmente tudo isso e eu espero que não estoure mais uma vez na mulher”, afirmou.

Consideração pelo o ex-genro

Apesar do conflitos entre as famílias, Cesar disse que ainda possui carinho por Whindersson:

“Demorou dois anos, mas o Whindersson veio a público falar um dos verdadeiros motivos da separação. E eu sou uma pessoa que torce muito por ele, tenho um carinho imenso por ele. Tardio, mas ele falou os motivos. E agora, depois que tudo tinha terminado, me vem isso ai que é sinceramente, eu não sei se dou risada, choro, o que eu faço a respeito disso”.