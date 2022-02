Parcelamento com a Energisa deve estar em dia para evitar corte

No fim do ano passado, as campanhas de negociação ajudaram milhares de consumidores a negociarem suas dívidas com a Energisa. Mas para que as contas do ano passado não assombrem 2022 é preciso estar atento às parcelas. É o que alerta o gerente de Serviços Comerciais da Energisa em Rondônia, Bernardo Moreira. Confira nessa entrevista, as respostas para as principais dúvidas dos clientes.

Pode cortar a energia do cliente que atrasar o pagamento do parcelamento, mesmo que contas mensais estejam em dia?

Bernardo: As normas do regulador do setor elétrico – Aneel – estabelece que o cliente pode ter o fornecimento de energia cortado por inadimplência 15 dias após o reaviso do débito e isso inclui também o parcelamento de dívidas anteriores. O aviso consta no campo “Situação de Débitos” da conta ou no formato de carta denominado “Reaviso Avulso”. Manter o parcelamento em dia é importante para evitar o acúmulo de dívidas, conhecido como efeito bola de neve.

Quais são as formas que a Energisa parcela dívidas?

Bernardo: São três formas. Na própria conta de luz, em que o consumo mensal e o valor da parcela vêm juntos na mesma fatura. No campo “Descritivo”, o cliente pode acompanhar o andamento do parcelamento para o controle.

Já na modalidade “Avulso”, o parcelamento fica separado da fatura mensal. Por isso, é importante que o cliente esteja atento à data do vencimento do boleto que é entregue durante a negociação.

Se parcelou no cartão de crédito, o valor vem na fatura da operadora e segue o vencimento do cartão.

Passou da data do vencimento, qual é a melhor forma de pagar para evitar o corte?

Bernardo: A melhor forma é o pagamento via PIX via código PIX da própria fatura ou QR code da mesma, pois o processamento do pagamento é em menor tempo. Você pode fazer a noite, no final de semana e de forma segura. Basta você escanar o QR Code na sua fatura de energia ou pedir o código de forma digitável pelo whatsapp da GISA. Os encargos e tributos decorrentes do atraso vão vir na próxima fatura.

A situação apertou e não estou conseguindo pagar a conta de luz, posso parcelar?

Bernardo: A Energisa entende o momento econômico atual e, por isso, disponibiliza em seus canais de atendimento o parcelamento de dívidas. A situação de cada cliente é analisada para oferecer a melhor negociação. Estamos sempre disponíveis pelos nossos canais digitais de atendimento pelo WhatsApp Gisa (69) 9 9358-9673, aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br ou no 0800 647 0120.