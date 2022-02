‘Parece que a destruidora de lares fui eu’, diz Zilu Camargo sobre atual de Zezé

Mais uma vez, Zilu Camargo alfinetou Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé Di Camargo, seu ex-marido. Na rede socoal, a empresária se pronunciou sobre comentários feitos por Graciele, que não gostoi de algumas indiretar que Zilu vem jogando para ela na internet.

“Tem pessoas que inverteram a história. Parece que fui eu a destruidora de lares, a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo. Isso nunca aconteceu e não aconteceria. Até porque, se eu estivesse nessa posição (casamento aberto) não tinha me separado, estaria lá”, começou Zilu

“Basta! Chega! Eu mereço respeito! Siga sua vida, seus sonhos, seus planos, seu amor, siga o que te faz bem. Mas, por favor, me esqueça! Esqueça de ficar me humilhando com suas ‘verdades’, porque eu não vou mais me calar!”.

“Hoje você tem tudo que um dia você planejou ao entrar no meu casamento, e não tenho mais nada a te oferecer! Só te peço um favor: siga sua vida sem a necessidade de desrespeitar quem eu fui e quem eu sou. Respeite a minha história! Respeite quem eu sou!”, finalizou a mãe dos três filhos de Zezé.

