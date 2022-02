Paulinha, cantora do Calcinha Preta, está em coma na UTI com bactéria no cérebro

A cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, está em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensa) em decorrência de uma bactéria no cérebro, informou na noite de hoje a equipe da artista para Splash.

Ela está internada desde o final de semana em um hospital particular da Zona Sul de Aracaju. A cantora estava em turnê com a banda em São Paulo quando passou mal e foi hospitalizada assim que desembarcou na capital sergipana.

Mais cedo, Splash apurou que a família da cantora deseja que ela seja tratada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, porém, por instabilidade neurológica, Paulinha não está em condições clínicas seguras para realizar a transferência aérea.

A vocalista do Calcinha Preta está sendo acompanhada de perto pelo marido, o também cantor Cleverton Santos, e pelos companheiros de banda: Daniel Diau, Bell Oliver e Silvânia Aquino.

Transferência para outro hospital em SE

Marlus Viana, ex-marido da cantora e ex-vocalista da Calcinha Preta, declarou em entrevista para TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, que ela será transferida para outro hospital em Aracaju.

Marlus ainda afirmou que não houve piora no quadro clínico nas últimas horas e repudiou as fake news que circulam em redes sociais que declaravam que a artista havia sofrido morte cerebral.

“Eu a vi hoje e ela está com um semblante bom, tranquila. Saí muito mais confiante do que entrei aqui no hospital. O que foi passado para mim é que não existe nada relacionado a morte cerebral como circula nas redes sociais. As únicas fontes oficiais de informação sobre o quadro clínico dela serão por meio do Instagram da Calcinha Preta e do próprio Instagram de Paulinha”.

O vocalista também contou durante a entrevista que ela irá ao novo hospital para ter acesso a uma estrutura mais completa, com tomografias computadorizadas e ressonância magnética. A transferência deve acontecer ainda hoje.