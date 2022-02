Polícia Civil prende em Mâncio Lima dois homens que agiram como soldados de facções criminosas

Acusados de homicídio, dois homens de iniciais J. F. da S. G., 37 anos, E. A. C. S., de 20 anos, foram presos, na manhã desta quarta-feira (2), na zona rural de Mâncio Lima, no Vale do Juruá. O primeiro foi preso numa residência do “Ramal do 20” e outro, no “Ramal do Batoque”. As prisões foram efetuadas por homens da Polícia Civil do Acre baseados no Juruá.

Os dois presos são investigados por crimes de homicídio, ocultação de cadáver e sequestro. Além disso, eles agiriam como soldados de uma facção criminosa que atua na região. Duas das vítimas da dupla teriam sido Francineudo da Solva Lima, o “Dida”, que foi morto no dia seis de outubro de 2020, e Edvaldo Costa Lima, o “Chimba”, morto no dia seguinte.

A Polícia apontou que a motivação para o crime teria sido a briga pelo território de venda de entorpecente. Os presos foram encaminhados para a delegacia do município e estão á disposição da Justiça.

Fotos: cedidas