Polícia Civil prende homem que descumpriu medida protetiva em Manoel Urbano

Na tarde desta segunda-feira (21) a Polícia Civil em Manoel Urbano cumpriu mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de T.T.R.L, de 22 anos, por ter descumprido medidas protetivas de urgência pleiteadas e deferidas pelo Juízo Manoel Urbanense.

A vítima compareceu à Unidade de Polícia Judiciária e, atendida na sala do “Bem-Me-Quer” – Projeto de acolhimento e atendimento às vítimas de violência -, relatou os fatos e requereu medidas protetivas de urgência, tendo o agressor, mesmo intimado da proibição de se aproximação, agredido e ameaçado a vítima, razão pela qual foi expedido mandado de prisão.

Nas diligências para o efetivo cumprimento do mandado, os agentes de inteligência verificaram que a genitora do agressor alegou que o mesmo estava em Porto Velho e não na cidade. Ocorre que, com o trabalho dos agentes, verificou-se que o agressor estava sendo escondido pela genitora, tendo então sido localizado e devidamente preso.

“Não se pode tolerar qualquer tipo de violência contra a mulher e a atuação da polícia civil continuará firme no combate a todas as formas de violência, dando uma resposta rápida para a sociedade e para as vítimas como aconteceu no presente caso com a prisão do agressor”, pontuou a delegada titular Mariana Gomes.