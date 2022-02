Prefeitura de Brasileia contará com 2 creches municipais

A atual gestão municipal de Brasileia tem buscado, nos últimos 6 anos, o melhor para a população com investimentos na saúde, educação, obras e infraestruturas na cidade e no campo. A prefeita Fernanda Hassem e o vice-prefeito Carlinhos do Pelado têm cumprido as promessas de campanha realizadas no ano de 2020.

Conforme o crescimento de Brasileia e a necessidade de pais e mães terem que trabalhar, porém, sem ter com quem deixar seus filhos fez com que a prefeita Fernanda Hassem buscasse em Brasília, no gabinete do deputado federal Léo de Brito, recursos para a construção de uma nova creche no município.

Atualmente a cidade possui apenas uma creche e atende 160 crianças, antes da pandemia em período integral e em oito salas de aula.

Nova Creche

Já está previsto para o ano de 2022 o início das obras da nova creche escolar. A obra é fruto da emenda parlamentar do Deputado Federal Léo de Brito no valor de R$ 801.000,00 protocolada no Ministério da Defesa.

Com a construção da segunda creche no município permanecerá em pleno funcionamento a Creche Municipal Roma Emilse, abrindo novas vagas para que os pais e responsáveis possam matricular seus filhos.

Aulas

Devido a pandemia todos tiveram que realizar adaptações no trabalho, nas universidades, faculdades e escolas. Em Brasileia não é diferente, nesse ano de 2022 as escolas da rede municipal e a creche Roma Emilse funcionarão no sistema híbrido e online. Todas irão funcionar normalmente sem fechar nenhuma unidade de educação