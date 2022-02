Resposta de Sabrina Sato a ex-namorado aumenta rumor de separação de Duda Nagle

Sabrina Sato comemorou mais uma vez seus 41 anos de idade em uma festa em família. A nova idade da artista, já celebrada em uma reunião entre amigos que não contou com a presença do marido, Duda Nagle, acabou aumentando ainda mais os rumores de uma separação do casal.

Tudo porque, como manda o figurino da internet, no dia de seu aniversário Sabrina recebeu muitas homenagens públicas no Instagram. Entre elas, a de Duda, que escreveu: “Feliz aniversário @sabrinasato !!! Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades!!!”. A mensagem chamou atenção dos fãs do casal, que acharam o ator bastante seco com a declaração. A resposta de Sabrina, que se limitou a agradecer com um coração, também roubou a cena quando comparada ao que a nova apresentadora da TV Globo escreveu para o ex-namorado João Vicente de Castro.

Para exaltar os 41 anos de Sabrina, João Vicente, que namorou a ‘japa’ entre 2013 e 2015, escreveu um textão, afirmando, entre tantos outros elogios, que a artista “transforma o mundo em mágica, ressignifica a palavra gratidão e faz da alegria um jeito de existir”. “Te admito, me orgulho e te amo”, completou o participante do “Papo de Segunda”, no encerramento da mensagem.

Mas o que acabou impressionando os internautas foi a diferença de tratamento que Sabrina deu entre Duda Nagle e João Vicente. Enquanto o até então marido recebeu um coração como resposta, o ex ganhou uma mensagem carinhosa da artista. “Muito obrigada por tudo sempre. Te amo”, disse, encerrando também com um coração. “Vixe acho que o Duda dançou… agora entendo os parabéns dele pra você”, comentou uma internauta. “Eu nem curtia aquele parabéns, ela merece uma mensagem dessa de carinho!”, afirmou outra, comparando as declarações. “Sinceramente eu acho que ela e o Duda não estão mais juntos faz um tempo já, nos Stories dela da festa acho que ele nem foi. Tá estranha a relação deles”, observou outra seguidora da artista.