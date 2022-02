Saiba quem é o rapaz que acompanhou Simaria em premiação nos EUA

Simaria participou do Prêmio Lo Nuestro 2022, em Miami, nos Estados Unidos, na noite da última quinta-feira (24/2) e para surpresa dos fãs, estava acompanhada. O rapaz chegou, inclusive, a postar foto com ela no Instagram. A coluna LeoDias te conta agora, quem é o acompanhante da cantora.

O rapaz que acompanhou a cantora na premiação despertou a curiosidade da web. Mattia Eoli é um modelo italiano que conta com mais de 49 mil seguidores no Instagram e coleciona fotos de tirar o fôlego no feed. O modelo impressiona pela sensualidade, tanto quanto o o vestido de Christopher Esber que fez Simaria brilhar no tapete vermelho do evento.

O rapaz que acompanhou a cantora na premiação despertou a curiosidade da web. Mattia Eoli é um modelo italiano que conta com mais de 49 mil seguidores no Instagram e coleciona fotos de tirar o fôlego no feed. O modelo impressiona pela sensualidade, tanto quanto o o vestido de Christopher Esber que fez Simaria brilhar no tapete vermelho do evento.

MIAMI, FLORIDA – FEBRUARY 24: Simaria Mendes (R) attends Univision’s 34th Edition Of Premio Lo Nuestro a la M?sica Latina at FTX Arena on February 24, 2022 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images Simaria em evento internacionalDivulgação Simaria em evento internacionalDivulgação Reprodução Reprodução Reprodução

O rapaz acompanhou Simaria a convite do diretor do evento, Marcelo Gama, e alguns fãs já foram até comentar nas fotos dos dois juntos. O modelo costuma esbanjar nas redes sociais o físico em forma, muitas viagens e a rotina fitness.

Na tarde desta sexta-feira (25/2), ele fez questão de publicar na rede social uma foto ao lado da sertaneja e aproveitou a oportunidade para chamá-la de deslumbrante.

Vale lembrar que o casamento da cantora com o espanhol Vicente Escrig chegou ao fim em agosto de 2021. Eles foram casados por 14 anos e tiveram dois filhos, Giovanna, de 9 anos e Pawel, de 5 anos.