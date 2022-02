Seringal Bier promove o carnaval mais completo do Acre com atrações especiais; confira

Neste sábado, a animação fica por conta do cantor Brunno Damasceno e do DJ Belmont, a partir das 17h

As entradas podem ser adquiridas no próprio estabelecimento. Mais informações pelo (68) 99908-1947.

Neste sábado, a animação fica por conta do cantor Brunno Damasceno e do DJ Belmont, a partir das 17h. Não perca!

Os interessados em curtir os dias festivos podem pagar R$ 100 de entrada – com R$ 80 de crédito para consumo – ou adquirir o combo especial para todos os dias, que custa R$ 200 – com direito a R$ 150 em créditos.

