Solange Almeida se empolga, posta foto com maio cavado e parte íntima escapa

Aliás, mesmo após emagrecer, Solange Almeida continuou recebendo ataques na web. Desse modo, ela deu mais detalhes: “Um ano após a cirurgia, eu emagreci bastante e os comentários eram: aff, era melhor gorda do que magra.”, assim, prosseguiu.

“Tá horrível, muito seca! Vixi ela tá com anorexia! Ela tá com HIV. Ela tá com câncer, e por aí vai. Ouvi tudo que vocês possam imaginar, mas foquei no meu objetivo que era minha qualidade de vida e saúde de volta”, dessa forma, disse Sol.