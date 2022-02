VÍDEO: Jade Picon e Paulo André se beijam no Quarto do Líder do BBB 22

Paulo André, então, nota que não fez a devolução do look da festa e avisa que irá descer. Jade Picon, por sua vez, o puxa para cama e ambos começam a se beijar.

O atleta olímpico, inicialmente, toma banho, enquanto a influenciadora fica aproveitando os comes e bebes do Quarto do Líder do Big Brother Brasil 22. O som do cômodo também toca.

Após deixarem a Festa Chilli Beans juntos, Jade Picon e Paulo André sobem para o Quarto do Líder do BBB 22 e trocam beijos na cama.

