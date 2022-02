Wherles Rocha, ocupação de UTIs Covid, chuvas no Acre e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (25) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Morre a mãe do jornalista Ayres Rocha, Raimunda de Souza Rocha, aos 91 anos

O jornalista acreano Ayres Rocha perdeu nesta sexta-feira (25) o maior amor da sua vida, a sua mãe, a aposentada Raimunda de Souza Rocha, de 91 anos. Saiba mais.

Em estado delicado, Wherles Rocha passa mal e dá entrada em hospital no Acre

Informações de última hora dão conta de que o vice-governador Wherles Rocha teria dado entrada em uma das unidades de atendimento Unimed na noite de quinta-feira (24). Fontes do ContilNet repassam a informação de que o vice-governador está em estado delicado, com ‘aparência anêmica e mal’. Leia mais.

Ministério destina R$ 479 milhões a estados atingidos por chuvas; Acre está de fora da lista

Os municípios acreanos atingidos por cheias dos rios da região como Jordão e Tarauacá, estão de fora da lista dos que serão atendidos com a Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 479,9 milhões no Orçamento deste ano. Os recursos atenderão municípios que sofreram danos por causa das chuvas que vêm ocorrendo desde dezembro, informou, nesta sexta-feira (25), a Agência Câmara de Notícias. Saiba mais.

Covid-19: Em Sena, não há nenhum morador internado no Hospital João Câncio Fernandes

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, confirmou nesta sexta-feira (25), que há não nenhum morador internado por complicações da covid-19. Considerada “tranquila”, a situação atual contrasta com o que foi verificado em dezembro de 2021 e janeiro deste ano quando foram registradas algumas internações. Leia na íntegra.

Acre está em zona de alerta sobre ocupação de UTIs Covid, diz levantamento da Fiocruz

O boletim do Observatório Covid-19 divulgado nesta quinta-feira (24) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra que o Acre e outros 9 estados do Brasil estão na zona de alerta intermediário sobre a ocupação de leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com Covid-19. Saiba mais.

Acre chega a marca de 120 mil infectados por covid; só nesta sexta, são 1,4mil novos casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 1.457 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 25 de fevereiro. O número de infectados subiu para 120.569 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.