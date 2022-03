A fila andou! Ex-BBBs Rodrigo e Viih Tube se beijam no Loolapalooza

Rodrigo Mussi e Viih Tube pegaram a internet de surpresa neste fim de semana: os dois foram flagrados se beijando no festival Loolapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A foto foi obtida pelo “Gshow” e logo ganhou as redes sociais. Muitas pessoas se impressionaram com a união dos dois, já que há uma diferença de idade de 17 anos entre eles: Rodrigo, que participou do BBB neste ano, tem 37; Viih Tube, que esteve no reality ano passado, tem 20.

Com vocês, Vitória Tubos e Rodrigo Mussi. pic.twitter.com/pMxxrvIC1f — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 27, 2022

“Eu tenho 30 e acharia estranho ficar com alguém de 20, imagina tendo 37. Só se fosse, sei lá, carnaval, você não soubesse, desse um beijo e metesse o pé. Assim não”, disse um deles ao comentar, no Twitter, sobre a situação. “Que bizarro as pessoas falando que casa dos 30 é velho. Vivem numa bolha mesmo”, argumentou outro, por exemplo.

Entrevista

Antes, Viih Tube — que é repórter especial do “Gshow” no evento — havia entrevistado Rodrigo e questionado sobre relacionamentos. Ele negou que teve qualquer envolvimento com Ana Clara, apresentadora na Globo e também ex-BBB.

“Nós somos amigos. Eu gosto dela, pessoa inteligentíssima, um fenômeno”, revelou ele que ganhou a fama de galã do BBB 22. Em seguida, confirmou que está solteiro, ao invés de estar aproveitando a sua fama depois do reality show. “Sou caretão, não estou pegando ninguém”, contou o ex-brother à Viih Tube.