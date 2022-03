Acre tem a 3ª menor taxa de ocupação da UTI Covid em todo o país, diz Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou nesta sexta-feira (25) que o Acre tem a terceira menor taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas ao tratamento da Covid-19.

O Estado, que tem 10% dos leitos ocupados, só perde para o Amazonas, com 6%, e o Amapá, que registrou 7%.

Pela primeira vez desde julho de 2020, o mapa do Brasil aparece totalmente em “verde” (alerta baixo) desde que a Fundação passou a monitorar as taxas de ocupação de leitos de UTI/SRAG e Covid-19 para adultos no sistema público de saúde.

Os dados são referentes às Semanas Epidemiológicas (SE) 10 e 11 de 2022, que abrange o período de 6 a 19 de março.

O Acre já atingiu a marca de 123.746 infectados em todo o estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).