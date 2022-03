Ao lado de Gladson, Mazinho e Meire assinam desfiliação do MDB e anunciam nome para Aleac

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e sua esposa, a deputada Meire Serafim, tornaram oficial suas desfiliações do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nesta segunda-feira (21). O ato de assinaturas contou com a participação do governador Gladson Cameli e do senador Marcio Bittar.

A assessoria de comunicação do prefeito informou que mais de 300 pessoas ligadas a ele devem deixar a sigla nos próximos dias. O vice-prefeito Gilberto Lira é uma delas.

Mazinho e a esposa devem se filiar ao Partido Liberal (PL) na próxima semana, em um evento programado para acontecer em Sena Madureira com a participação de diversas lideranças políticas. O grupo faz parte da base de apoio à reeleição de Cameli.

O prefeito de Sena já havia desistido da pré-candidatura à Camara Federal e anunciado o nome de Meire para a disputa. A novidade é o lançamento de Getulião Saraiva, atual secretário de finanças do município, para concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).