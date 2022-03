Ao menos 65 escolas municipais não devem retornar às aulas nesta segunda-feira em Rio Branco

Mesmo após a proposta da Prefeitura de Rio Branco para acabar com a greve da Educação municipal, que previa antecipar o pagamento do piso salarial da categoria para dezembro deste ano, ao menos 65 escolas não devem retornar as atividades nesta segunda-feira (21).

LEIA MAIS: Bocalom propõe adiantar parcela aos servidores da Educação para encerrar greve

O retorno das aulas era uma preocupação do prefeito Tião Bocalom, que fez um apelo aos professores na última reunião com a categoria. “As aulas precisam iniciar na próxima segunda-feira. Eu espero, de verdade, que a categoria tenha o bom senso de aceitar o que estamos fazendo e considerar o risco que estamos correndo”, disse o prefeito na ocasião.

Segundo a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, o número de escolas sem aula pode aumentar. “Essas 65 escolas não vão iniciar o ano letivo amanhã e outras devem entrar até o final do dia”, disse ao ContilNet.

Veja a lista com as escolas que não retornam nesta segunda: