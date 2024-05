Flamengo perde para o Palestino e se complica na Libertadores

O Flamengo segue sua sina na Libertadores 2024. Depois da derrota para o Bolívar na última rodada, o Rubro-negro visitou o Palestino, nesta terça-feira (7), e perdeu mais uma. O time de Tite até que não fez um jogo tão ruim, mas perdeu por 1 x 0 e se complicou na tabela do Grupo E do certame continental.

O revés no Chile levou o Flamengo à terceira posição da chave, com quatro pontos, atrás agora do líder Bolívar, que tem nove pontos e ainda joga na rodada, e do próprio Palestino, que assumiu o segundo lugar, com seis. Na próxima rodada, o Rubro-negro recebe o Bolívar na quarta-feira (15/5), em jogo que pode decretar o futuro do time brasileiro na competição.

Os comandados de Tite começaram melhor na partida. Apesar de ter mais posse de bola e finalizar mais que os donos da casa, o Flamengo não conseguiu traduzir a superioridade em gols e o jogo seguiu para o segundo sem alterações no placar.

Sentindo que podia crescer no confronto, o Palestino se assanhou e passou a gostar do jogo. Os chilenos subiram as linhas e passaram a assustar a meta de Rossi, exigindo boas defesas do goleiro argentino do Rubro-negro. O Flamengo teve a oportunidade de sair na frente do marcador, mas Bruno Henrique desperdiçou duas boas chances, uma delas sem goleiro, chutando para fora, aos 11 minutos.

E como já diz uma velha máxima do futebol, quem não faz, leva: logo depois da oportunidade desperdiçada por Bruno Henrique, Cornejo aproveitou sobra de escanteio na entrada da área do Flamengo e emendou um chutaço, no ângulo, sem chances para Rossi, aos 18 minutos de jogo.

Na tentativa de buscar o empate, Tite colocou o time para o ataque, lançando Ayrton Lucas, Gabigol e Luiz Araújo. Apesar de acertar uma bola na trave, o Rubro-negro pouco criou e voltará mesmo do Chile com a segunda derrota consecutiva na Libertadores.