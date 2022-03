Após mais de uma década de rompimento com PT, Marina pode ser candidata na chapa de Haddad

A acreana Marina Silva, ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, que rompeu com o PT em 2009 para disputar as eleições presidenciais, poderá ser a candidata ao Senado, na chapa de Haddad. A informação é do site Brasil 247.

À coluna da Mônica Bergamo, no UOL, Haddad confirmou que vai procurar a Rede, partido de Marina. “Sabemos que o nosso desafio é enorme e ainda falta muito tempo para as eleições. Mas essa é a primeira vez em que podemos, de fato, ter um governo progressista em São Paulo”, disse.