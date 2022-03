Associação Família Azul sonha em ter espaço físico para promover conscientização do autismo no AC

A Associação Família Azul do Acre (AFAC), que reúne pelo menos 700 pessoas responsáveis por crianças autistas, deseja expandir seu trabalho de conscientização da forma de exisitir no mundo – mais do que um transtorno – e conquistar um espaço físico em Rio Branco.

A iniciativa que já possui 10 anos de história não tem fins lucrativos e reúne seus membros em pelo menos 3 grupos de WhatsApp.

“Queremos continuar desenvolvendo discussões, aprofundamentos, palestras e acolhimento para pessoas que são responsáveis por crianças autistas. Temos muitas famílias que estão recebendo diagnósticos e não conseguem lidar com a questão”, disse a presidente da associação, Heloneida da Gama.

A acreana é mãe do jovem João Vitor, de 17 anos, que também é autista. Ela entrou para a Família Azul logo no início da sua fundação.

“No início, nos reuníamos semanalmente para compartilhar experiências, relatos e orientações. O grupo aumentou e, atualmente, precisamos de um espaço físico para continuar o nosso projeto”, continuou.

Gama argumentou que diversas lideranças políticas já se comprometeram com a causa e espera novos colaboradores.

“É uma causa nobre e importante. Precisamos de aliados nesse projeto”, finalizou.

Cicleata Azul

Abril é o mês destinado à Conscietização do Autismo. Em alusão, o grupo promove no próximo dia 2 uma cicleata, a partir das 16h, na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco.

O ponto de chegada é o Quiosque do Ipê.

Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível.

Além da cicleta, a Afac tem uma programação especial até o dia 29. Confira: