Atenção: outro grupo de trabalhadores vai receber abono do PIS/Pasep na terça-feira

Na próxima terça-feira (29), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do PIS/Pasep referente ao ano de 2020 para os trabalhadores nascidos no mês de Novembro. A instituição começou a efetuar os pagamentos no dia 8 de fevereiro, e será finalizado no dia 31 de março, sempre seguindo o mês de aniversário do cidadão.

O abono salarial também foi liberado para trabalhadores do serviço público. Neste caso, a instituição pagadora foi o Banco do Brasil, que organizou seu calendário de pagamentos do dia 15 de fevereiro e finalizou na última quinta-feira (24), seguindo o número final da inscrição do servidor.

Tem direito a receber o abono salarial os cidadãos inscritos há, no mínimo, cinco anos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Trata-se de um benefício do trabalhador, concedido pelo Governo Federal, onde, anualmente, os trabalhadores que preenchem os requisitos necessários podem sacar até um salário mínimo.

Ter tido uma remuneração máxima de até dois salários mínimos no ano-base;

Possuir carteira de trabalho há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado pelo menos 30 dias, seguidos no ano-base;

Os dados do trabalhador devem constar na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Calendário de Pagamento do PIS

Como dito anteriormente, apenas o PIS continua em período de pagamento. Veja agora as próximas datas de pagamento:

Mês de nascimento Data de pagamento PIS 2022 Novembro 29 de março Dezembro 31 de março