Bolsonaro ironiza esquerda e diz que vão criar o grupo “Bolsofeias”

Em conversa com apoiadores na manhã desta terça-feira (29/3), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a esquerda e disse que os opositores vão criar o grupo “Bolsofeias”.

Bolsonaro conversava com uma apoiadora de Uberaba (MG), que afirmou que o grupo autointiulado “Bolsolindas” está se organizando para mostrar apoio ao líder na abertura da ExpoZebu 2022, no dia 30 de abril.

“Cuidado que a esquerda vai lançar o ‘Bolsofeias’”, disse, de forma ofensiva, Bolsonaro no “cercadinho” do Palácio da Alvorada. Ele indicou que pretende participar da exposição na cidade mineira. O evento é considerado um dos principais da pecuária no Brasil.

Na conversa, registrada por um canal no YouTube simpático a Bolsonaro, o presidente ainda criticou a campanha para que adolescentes de 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar, tirem o título de eleitor.

“Essa campanha aí dos 16 anos para votar: você vê a garotada dizendo que não vai votar em mim. Agora, não mostra a cara dizendo que vai votar no cara”. O presidente não citou expressamente a quem se referia.

O presidente e os aliados mais próximos decidiram entrar de vez na briga pelo voto dos mais jovens na eleição presidencial de outubro.

O sinal de alerta acendeu na última semana, quando cresceu a mobilização de artistas e influenciadores nas redes sociais pedindo que jovens de 16 a 18 anos tirem o título de eleitor para votar contra o atual ocupante do Palácio do Planalto.