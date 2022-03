Britney Spears publica vídeo de Ovo de Páscoa artesanal feito por confeitaria de Rondônia

O Ovo de Páscoa de colher, recheado com muito chocolate e cravejado com bolinhas coloridas, se tornou objeto de desejo da princesinha do pop, Britney Spears. O vídeo, publicado na conta pessoal da cantora na terça-feira (29) e que já ultrapassa a marca de 5 milhões de views, é feito por uma confeitaria de Porto Velho.