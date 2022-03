Carinha derretendo, espiada e continência: confira os novos emojis liberados no iPhone

O novo pacote conta com dois novos emojis de pessoas de gênero neutro, incluindo o de uma pessoa com uma coroa na cabeça e o de uma pessoa grávida. A atualização também libera ainda um emoji de um homem grávido.

O pacote do iOS 15.4 inclui ainda uma carinha com a mão sobre a boca, uma com a linha pontilhada, uma com a boca na diagonal e uma que está segurando as lágrimas.