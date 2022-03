Cintia Dicker se joga em baile de Carnaval com rosto de Scooby na camiseta

Cintia Dicker aproveitou o Baile da Favorita, no Rio de Janeiro, e escolheu como look uma camiseta com o rosto do marido, Pedro Scooby, estampado. O surfista está confinado no “BBB 22″ desde janeiro.

Em recente entrevista a Splash, Cintia avaliou o desempenho de Scooby no reality show da Globo.

“Ele é competitivo, mas quer mostrar que você pode estar num jogo de maneira leve, sem tocar o terror e brigar com todo mundo”, declarou.

Ela e Pedro Scooby moram em Portugal. A diferença de fuso horário é um desafio para Cintia acompanhar o programa:

“Em Portugal, o programa começa de madrugada, às vezes acaba 5h da manhã. Eu acho que ele está arrasando! Queria entrar lá, agarrar, beijar, ir para o quarto! Amo a amizade com o Paulo André e o Douglas”.