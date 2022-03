Classificados, Humaitá e Galvez ficam no empate: 1 a 1

O Humaitá segue invicto na disputa do Campeonato Acreano. Neste domingo (27), o Tourão empatou com o Imperador Galvez por 1 a 1. Os dois gols do confronto foram anotados no segundo tempo. De pênalti, o meia-atacante Thalis deixou o Imperador na frente do placar, aos nove minutos. O Humaitá deixou tudo igual com o atacante Daniego, aos 38, mas já poderia ter igualado o marcador com o meia-atacante Fabinho, mas o atleta desperdiçou a penalidade aos 15 minutos da etapa final.

Como fica

Com duas vitórias e dois empates, o Humaitá chegou aos oito pontos ganhos na tabela de classificação do grupo B, assim mantendo a primeira posição da chave. Por outro lado, o Imperador Galvez, após o empate deste domingo diante do Tourão, corre risco de perder a vice-liderança para o São Francisco, mas o clube imperialista já tem vaga garantida no returno do estadual.

Leia mais em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!