Coluna do Luiz Theodoro: Conheça as novidades da Teodoro Outlet e mais; confira tudo!

MP na comunidade

Considerados de difícil acesso devido ao ingresso ser por via fluvial durante o período das cheias dos rios ou via aérea por pequenos aviões, os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter receberam pela primeira vez o programa MP na Comunidade. A ação, que durou dez dias, levou cidadania e justiça para populações indígenas e ribeirinhos.

Nesta edição foram realizados 1.119 atendimentos nas áreas de saúde, orientação jurídica, cidadania e outros, ofertados por meio do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, parceira do Ministério Público do Acre, além do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Um zero a esquerda!

Ninguém entendeu nada. O que levou o presidente Bolsonaro a uma solidariedade descabida nesse momento de afronta indiscutível à soberania territorial da Ucrânia só encontra mesmo explicação nos anais da cretinice. O presidente se comporta como o palhaço do circo no tabuleiro das relações internacionais. E o Brasil vai ficando cada vez mais na contramão das relações internacionais.

LULA paz e amor

Nada como ter dinheiro a rodo. Candidatíssimo a disputar a presidência da república, Lula acaba de se mudar do seu duplex de São Bernardo e passou a ocupar um apartamento ainda mais confortável em São Paulo, onde vive com Rosângela Silva, 55, sua nova namorada. Além disso, resolveu passar o Carnaval ao lado de seu novo amor no México, de onde só volta na semana que vem. Mas nem tudo são flores: assessores dizem que ele teme sofrer violência por parte dos bolsonaristas na rua.

Estrelismo

Juliette Freire, que precisou ficar internada no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, para trocar as próteses de silicone, teria dado um show de estrelismo e feito várias exigências em sua estadia, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

A campeã da última edição do BBB 21 exigiu um atendimento praticamente exclusivo por parte de alguns enfermeiros, fazendo com que esses profissionais ficassem o tempo todo à sua disposição durante o período de sua internação.

O SUS é nosso!

Luíza Trajano, do Magazine Luíza e do Grupo Mulheres do Brasil, disse que a pandemia serviu para resgatar a importância do Sistema Único de Saúde. Lembrou que o sistema público foi importante na vacinação contra a Covid, explicando que o grupo de mulheres coordenado por ela está debruçado sobre outros projetos, como o Pula para 50, que estimula a participação das mulheres na vida pública.

A conta é nossa!

O Brasil não está em guerra, mas será um dos mais prejudicados por causa da insanidade do amigo de Bolsonaro, o russo Vladimir Putin. Aconteça o que acontecer no Leste Europeu já teremos sofrido enormes perdas. De cara, o conflito agravará a nossa inflação porque os preços do petróleo dispararam no mercado (mais de US$ 100 o barril) e desacelerará nosso crescimento, que no início do ano foi estimado em -0,50%. Além disso, Rússia e Ucrânia produzem os fertilizantes necessários para nossos agricultores plantarem as próximas safras.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Paulo César, recebeu no gabinete do comando, na sexta-feira, 04, a secretária estadual de educação, Socorro Neri, na ocasião conversaram sobre temas relacionados a educação e sobre as atividades do colégio militar estadual Tiradentes

