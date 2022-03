Com chapas sendo montadas há mais de um ano, Republicanos pode ganhar nome de peso ainda este mês

Enquanto muita gente ainda se recuperava de tudo que envolveu as eleições de 2020, lá estava o Republicanos pensando em chapas competitivas para as Eleições 2022. Com o final de março se aproximando, o partido aparenta estar em uma fase tranquila, enquanto outras legendas correm contra o tempo.

Nomes para a chapa de federal do partido já vieram à tona: Roberto Duarte e Keiliane Cordeiro devem fazer parte da chapa que elege, pelo menos, um deputado – com chances de eleger dois. A chapa para a Aleac, concebida para eleger dois e brigar pelo terceiro, é guardada a sete chaves.

O presidente regional da sigla, João Paulo Bittar, afirma que logo logo os acreanos conhecerão o elenco, mas entrega que tem feito – e muito bem – o dever de casa. “Inclusive, acredito que fomos o primeiro partido a começar (que eu tenha conhecimento); já tem mais de ano que estamos montando nossa chapa”.

Com nomes robustos, o partido pode surpreender ainda mais se anunciar ninguém menos que a ex-deputada federal Antônia Lúcia. “Tivemos reuniões, conversas estão avançadas e ela está muito inclinada [a aceitar o convite]”. Com o sim de Antônia Lúcia, não tenho dúvidas de que o partido vai com chapa imponente para o páreo, brigando para eleger os almejados dois deputados federais.

Totalmente focado na condução do partido que apoia Gladson Cameli para Governo do Acre e Márcia Bittar para o Senado, João Paulo afirma que está de fora do páreo esse ano. Vai colaborar nos bastidores, como tem feito à frente do partido. “Eu tenho um forte desejo em pleitear cargos eletivos, porém o foco [nesse momento] é a campanha da minha mãe; sou novo e venho me preparando ao longo dos anos para quando minha vez chegar”.

Com chapa de dar inveja aos grandes partidos, eu diria que sua vez já chegou, João Paulo. Parabéns e boa sorte.

Vice de Gladson

Com um elenco imponente, perguntei a João Paulo se ele não ambiciona entrar no jogo do vice ou indicar um suplente ao Senado na chapa de Márcia. Ele não se preocupa com isso agora. “Primeiro precisamos fazer nosso dever de casa. Antes de ‘exigir’ junto às chapas majoritárias, primeiro precisamos mostrar quem somos”. Certíssimo. Poderia dar aulas para muitos dos caciques acreanos.

Vice de Gladson²

Mesmo se preocupando, primeiro, com o que tem que preocupar, João Paulo avisa: “Porém, não estou recusando ter um vice ou um suplente aqui do partido [risos]”. Certíssimo novamente.

E a base?

Essa conversa com João Paulo me fez recordar de uma conversa que tive semanas atrás com um amigo, que planeja ingressar na disputa. Falava sobre alguns partidos que pensam tanto na disputa majoritária e simplesmente esqueceram-se de montar chapa. Ora, esses partidos não ambicionam ter uma base? Se forem eleitos, sabem o que fazer?

E a base?²

Não adianta pensar em ter candidato ao Governo, Senado, indicar vice ou suplente em chapa competitiva sem fazer o arroz com feijão bem feito. Nisso, tirei o chapéu para João Paulo.

Ney Amorim

Após eu ter dito aqui neste espaço que o Partido Liberal pode ser o destino do ex-deputado Ney Amorim, ele se pronunciou através de sua assessoria de imprensa afirmando que o Podemos, partido que preside no Acre, sairá mais forte dessas eleições. As chapas estão em fase de retoque final e esse é o seu foco.

Luziel Carvalho

Pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco em 2020, Advogado e Assistente Social Luziel Carvalho está de casa nova: o PTB. Vai tentar vaga na Aleac. Cada dia que passa, o partido comandado por Charlene Lima anuncia novidades.

Interior

No interior, uma pessoa pública abrigou em sua estrutura um bonitão com salário de deixar qualquer um boquiaberto. Confesso que até eu fiquei. Os dois não se desgrudam. No município, só se fala nisso.

Vídeo

E tem o famigerado vídeo que deixa um possível postulante nessas eleições de cabelo em pé. Nos bastidores, não se fala em outra coisa. Nessas eleições, ainda tem muita coisa guardada para vir à tona.

União Brasil

O Acre faz parte dos estados onde o União Brasil, superpartido que será presidido por Marcio Bittar, está com registro de comissão publicado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo fazem parte da lista.

MDB

O clima do MDB não é dos melhores desde que o partido denunciou preferência pela candidatura de Mara Rocha ao Governo do Acre. Estavam discutindo até vice e, logicamente, Emerson Jarude não teria gostado. O silêncio que ecoa do glorioso é ensurdecedor. Poxa, velho lobo. Estou com saudades do seu uivo.