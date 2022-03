Com violão na mão, idoso afetado pela enchente é resgatado por bombeiros em Rio Branco

O rio Acre alcançou neste sábado (26), 14,65 metros, ficando mais de 50 centímetros acima da cota de transbordo, que é de 14 metros. Em razão disto, famílias dos bairros adjacentes do Segundo Distrito da capital já estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal e pelo Corpo de Bombeiros.

Nesta manhã, inclusive, os profissionais resgataram um casal de idosos que residiam em uma área de risco no bairro Seis de Agosto, que já tem ruas atingidas e quintais invadidos pelas águas do manancial.

O bairro em questão é um dos primeiros atingidos quando o rio ultrapassa a cota de transbordamento.

Na ação de resgate, os pertences destes idosos foram postos e transportados em canoa dos bombeiros até o caminhão da Secretaria de Cuidado com a Cidade.

Mesmo diante do transtorno, um deles saiu com um violão na mão tocando uma música, cumprimentando os vizinhos com um sorriso no rosto.

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando o nível do rio Acre no município e em caso de emergência, a população poderá entrar em contato com o número 193, do Corpo de Bombeiros.

Confira abaixo o vídeo: